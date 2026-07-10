È stato presentato ufficialmente il nuovo centro formativo chiamato Scuola Internazionale One, diretto da due responsabili. La cerimonia si è svolta durante un evento elegante al Crowne Plaza di Roma, con un programma che ha incluso spettacoli e momenti di intrattenimento. Il tema scelto per la serata è stato “Divas & Gentlemen”. L’evento ha attirato un pubblico vario e interessato alla cultura e all’internazionalizzazione.

ROMA – , in una serata all’insegna dell’eleganza, della cultura e dell’internazionalizzazione. Un ricco programma di spettacolo e di emozioni ha caratterizzato il Gran Galà delle Celebrità dal tema “Divas & Gentlemen”, svoltosi presso il Crowne Plaza Roma – St. Peter’s, prestigiosa location della Capitale. L’evento ha celebrato il debutto televisivo della Scuola Internazionale ONE, con la presentazione ufficiale dello spot trasmesso su Mediaset,Warner Bros Disvovery, di cui una rappresentanza si trovava in sala, e a breve sulla Rai. A condurre la serata sono stati Barbara Castellani e Fabrizio Pacifici, che hanno accompagnato gli ospiti attraverso un programma ricco e coinvolgente, aperto dai saluti istituzionali dell’On. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Presentata la Scuola Internazionale One diretta da Marco Casciani e Mary Rosati

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Presentata la Scuola Internazionale ONE diretta da Marco Casciani e Mary Rosati, in una serata all’insegna dell’eleganza, della cultura e dell’internazionalizzazione. Madrina dell’evento la bellissima Manuela Arcuri #evento #spettacolo #manuelaarcuri #med x.com

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