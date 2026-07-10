Portogallo Dua Lipa apre una biblioteca a Porto | l' annuncio su Instagram

Dua Lipa ha inaugurato una biblioteca a Porto, in Portogallo, annunciandolo su Instagram. La cantante ha collaborato con la libreria Lello per creare una collezione di libri, parte del suo Service95 Book Club. La nuova struttura è dedicata ai lettori e ospita volumi scelti dalla cantante. L'apertura si inserisce nel progetto di promozione della cultura e della lettura. La biblioteca si trova all’interno della storica libreria portoghese.

Dua Lipa ha aperto una biblioteca speciale a Porto, in Portogallo. La cantante, nota anche per il suo amore per i libri, ha collaborato con la famosa libreria Lello per creare la prima collezione fisica curata dal suo Service95 Book Club. Lipa’s “Biblioteca del Manifesto” si trova in un’area designata all’interno dell’iconica libreria. La superstar del pop lo ha annunciato su Instagram. Tra i 100 libri scelti ci sono autori internazionali, come Margaret Atwood, Salman Rushdie e molti altri. La biblioteca è ora aperta al pubblico. I visitatori possono entrare, prendere un libro, sedersi e leggere. Fondata nel 1906, Lello è considerata da molti una delle librerie più belle del mondo, con la sua facciata storica, le vetrine in stile art nouveau e le varie librerie che attraggono visitatori da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Dua Lipa Opens Library Of Banned Books In Portugal

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La sua Manifesto Library è all'interno della storica Livraria Lello di Porto, in Portogallo #DuaLipa #LivrariaLello x.com

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