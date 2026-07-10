Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Da tutto.tv 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino è andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5. La replica dell’ultima puntata è disponibile e può essere vista seguendo le modalità di visione abituali del programma. La conduttrice ha preso il posto di Barbara d’Urso.

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Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 10 Luglio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 10 Luglio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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