Una donna ha assunto la pillola dei 5 giorni dopo dopo un rapporto non protetto. La procedura è stata seguita entro il limite di tempo previsto. La pillola può essere efficace se assunta correttamente e nei tempi indicati. La differenza rispetto ad altri metodi di contraccezione è che si utilizza come misura d’emergenza. La sua efficacia dipende da quando viene assunta dopo il rapporto.

Il preservativo che si rompe, un rapporto non protetto, un problema gastrointestinale mentre si prende la pillola o forse una dimenticanza: sono tanti i casi che possono esporci al pericolo di una gravidanza indesiderata ma c’è modo di tutelarsi con l’aiuto della medicina. Tra i metodi a disposizione c’è la pillola dei 5 giorni dopo, un sistema che lavora su una tempistica più ampia rispetto agli altri farmaci della categoria e prova ad inibire la possibile fecondazione. Quando si cercano informazioni in merito, spesso ci si trova davanti a testi non ben approfonditi, oppure troppo tecnici o ancora a fonti non ritenute autorevoli: esistono però portali come Mettiche dove si trovano articoli e guide approfonditi sulla contraccezione, sulla salute sessuale e sulla prevenzione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Pillola dei 5 giorni dopo: tempi, dubbi e differenze da conoscere

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Pillola del giorno dopo: quando serve davvero e cosa fare

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