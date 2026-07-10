In Lettonia si è svolto il Campionato del Mondo di Carpfishing femminile, con la partecipazione di Laura Gherardi del Carp Lab Team. Le rappresentanti italiane hanno concluso la competizione al quarto posto, senza salire sul podio. Nel frattempo, nel settore del pesca, sono stati ottenuti risultati di rilievo nel Carpfishing: un bronzo tricolore è stato conquistato da Tinarelli e Giglioli.

Tanta carne al fuoco in questo periodo dell’anno, cominciamo dalle manifestazioni più importanti: in Lettonia si è disputato il Campionato del Mondo di Carpfishing femminile, tra le azzurre ha gareggiato Laura Gherardi del Carp Lab Team, le ragazze hanno chiuso ai piedi del podio con un in ogni caso buon quarto posto. Ad Ostellato il Campionato Italiano Individuale ha disputato la prima prova, da segnalare il 109° posto di Simone Ferioli della Ps Fe Casumaresi Tubertini, il Cavo Lama ha invece visto la prima prova degli italiani Master e Veterani, tra i master da segnalare il 2° e 3° posto di Gianluca Melloni e Elio Bianchini della cannisti Renazzesi Colmic, tra i Veterani ottimo 1° posto per Giuseppe Tassinari della Cannisti Renazzesi Colmic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pesca. Bronzo tricolore nel Carpfishing per Tinarelli e Giglioli

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