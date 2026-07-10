Pepe ha rifiutato l'offerta di entrare nello staff tecnico della nazionale portoghese. La proposta, avanzata dal nuovo commissario tecnico, non ha trovato adesione da parte del difensore ex Real Madrid e Porto. La decisione di Pepe di non tornare in Nazionale interrompe le voci di un possibile coinvolgimento diretto nel team di rappresentanza. Nessun altro dettaglio sui motivi del rifiuto è stato comunicato.

Pepe, niente ritorno in Nazionale portoghese: il difensore ex Real Madrid e Porto boccia la proposta del nuovo ct Jorge Jesus. La scelta di Pepe di non entrare nello staff tecnico della nazionale portoghese segna un punto importante nel nuovo corso immaginato da Jorge Jesus. L’ex difensore ha infatti respinto la proposta ricevuta dal commissario tecnico, che lo aveva individuato come figura ideale per affiancarlo nella ricostruzione della selezione lusitana. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il rifiuto e le reazioni in patria. La notizia, riportata dal quotidiano Record, ha fatto rapidamente il giro del Portogallo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pepe dice no al ritorno in Nazionale: rifiutata la proposta di Jorge Jesus

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