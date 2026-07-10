Pedri si è preparato per il Mondiale seguendo un regime senza pesi, con due pasti al giorno e esercizi con bande elastiche. Nato nelle Canarie, ha affrontato numerosi infortuni e cambiamenti nella carriera, mantenendo un ruolo di rilievo nel torneo. La sua preparazione ha incluso metodi di allenamento mirati e una dieta controllata, volto a ottimizzare le prestazioni durante la competizione internazionale.

Dalle Canarie, luogo di infanzia, a un posto nel Mondiale da protagonista. In mezzo una carriera di altissimo livello, nonostante sia un classe 2002, gli infortuni, gravosi, e tanti cambiamenti. Pedro González López, in arte Pedri, è considerato uno dei centrocampisti più talentuosi della sua generazione. Gli infortuni muscolari, per anni il suo incubo, oggi sono "una cosa del passato". Il regista del Barcellona e della Spagna è tornato ai suoi livelli più alti, ed è uno dei pilastri della Roja in questo Mondiale. Ma il bello è il come: il fuoriclasse di Tegueste non ci è riuscito spingendo di più, bensì cambiando radicalmente approccio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pedri, niente pesi, due pasti al giorno e le bande elastiche: come si è preparato al Mondiale

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