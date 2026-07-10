Il nuovo direttore sportivo e il coach hanno parlato davanti ai presenti, presentando i loro programmi per la prossima stagione. Fanchini, proveniente da Omegna, ha dichiarato che la squadra avrà energia e voglia di competere con tutti. Bonacina ha sottolineato che sarà importante il senso di appartenenza tra i giocatori. Entrambi hanno commentato le sfide della settima stagione consecutiva in serie A2.

Dopo il presidente Fava e Livreri, hanno preso la parola il nuovo ds Filippo Fanchini e coach Bonacina, che si sono addentrati nella parte tecnica della stagione che vedrà la Sella Cento impegnata per il settimo anno consecutivo in serie A2. Il ds Filippo Fanchini ha voluto ringraziare la società per l’opportunità concessa: "È un grande piacere ed onore essere qui, vorrei ringraziare il presidente Fava e Claudio Gallerani per avermi scelto. È già un mese che lavoriamo in stretta sinergia con coach Bonacina, col quale c’è grande stima e sintonia. Abbiamo costruito una squadra fuori dal campo molto qualificata e valida: mi riferisco allo staff tecnico che affiancherà Bonacina nel lavoro quotidiano in palestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parlano coach e direttore sportivo. Si presenta Filippo Fanchini, che arriva da Omegna: "Avremo energia e voglia di competere con tutti». Bonacina: "Servirà senso di appartenenza»

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