Parco Tarello le misure annunciate dalla sindaca non bastano ai residenti | Non ci fidiamo più

Da brescia.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I residenti del parco Tarello criticano le misure annunciate dalla sindaca, ritenendole insufficienti. Non si fidano più delle promesse di sicurezza e denunciano un aumento di ragazzotti che bivaccano nelle zone protette. Nonostante l’aspetto esteriore sembri in ordine e si notino gruppi di giovani nell’area, le preoccupazioni sulla sicurezza persistono. Le misure adottate non sono state considerate abbastanza efficaci per garantire la tranquillità degli abitanti.

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All’apparenza il parco Tarello è in ordine, certo si scorgono gruppi di ragazzotti a bivaccare nelle aree protette dalla vegetazione, ma l’esteriorità inviterebbe alla fruizione dello spazio. «Questo è il risultato del lavoro di pulizia che è stato fatto negli ultimi giorni dagli operatori di Aprica scortati dalle forze dell’ordine», spiega un gruppo di residenti esasperati. La stretta che ha annunciato la sindaca Laura Castelletti - che prevede controlli serrati, pulizia frequente e iniziative per far popolare l’area verde dalle famiglie -, non soddisfa gli abitanti della zona. «Le iniziative come lo sport al parco in estate sono state fatte in tutte le zone della città meno una, il Tarello. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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