PALINSESTI MEDIASET 2026 | GFVIP A SETTEMBRE L’ISOLA SLITTA ORE 11 CON INFANTE

Da bubinoblog.altervista.org 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Grande Fratello Vip tornerà a settembre nel palinsesto di Mediaset per l’autunno 2026, mentre l’Isola dei Famosi è stata spostata a data da destinarsi. La programmazione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 comprende intrattenimento, serie, film e notizie. La presentazione ufficiale dell’offerta editoriale si è svolta alla stampa, con dettagli sui vari programmi e orari. La fascia mattutina su Rete 4 alle 11 sarà condotta da un volto noto.

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Mediaset ha presentato alla stampa l’offerta editoriale per l’autunno 2026. Ecco nel dettaglio l’offerta di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 tra intrattenimento, serie, film e informazione. (dal nostro inviato Luca Germanò) Daytime Canale 5 C’è la conferma di tutto il blocco daytime: alle 8:40 circa torna Mattino 5, mentre alle 11:00 le cause di Forum con Barbara Palombelli. Al primo pomeriggio le soap tra Usa e Turchia, mentre alle 14:45 il people-show Uomini e Donne con Maria De Filippi. E ancora il daytime di Amici e Dentro La Notizia  con la conduzione di Gianluigi Nuzzi. Per i game, in preserale staffetta tra The Wall, Avanti un Altro e Caduta Libera. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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