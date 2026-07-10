palinsesti mediaset 2026 2027 i programmi di intrattenimento e prime time che vedremo in tv

Durante l’evento “Serata con la Stampa 2026”, sono stati presentati i palinsesti Mediaset per il biennio 2026-2027. Pier Silvio Berlusconi ha illustrato i programmi di intrattenimento e prime time previsti, insieme a Federico Di Chio, direttore Marketing Strategico, e Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione RTI. La presentazione ha offerto un quadro delle novità e delle conferme nel palinsesto televisivo del gruppo per i prossimi anni.

Pier Silvio Berlusconi con Federico Di Chio, direttore Marketing Strategico del gruppo e Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione RTI, ha presentato i Palinsesti Mediaset 2026-2027 durante il consueto appuntamento “ Serata con la Stampa 2026 ”. Ecco cosa vedremo in tv da settembre 2026 e nel prossimo anno. Palinsesti Mediaset 2026-2027, cosa vedremo in tv. A Cologno Monzese si è tenuto il consueto appuntamento “Serata con la Stampa 2026” di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi con tutti i vertici aziendali ha presentato i Palinsesti Mediaset Autunno Inverno 20262027 con tutti i programmi, la serie tv, gli show e gli eventi che prenderanno il via da settembre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Palinsesti Rai 2026/2027, i programmi in prima serata

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