Ossessione Covid

Ogni discussione politica tra amici o sui social spesso si focalizza sulla gestione del Covid, con accuse di restrizioni e blocchi. Alcuni criticano le decisioni sui tamponi e il green pass, ritenendoli limitazioni alla libertà personale. Le conversazioni evidenziano un clima di insoddisfazione verso le misure adottate durante la pandemia, con commenti che spesso si ripetono sulle modalità di gestione e sui provvedimenti restrittivi adottati nel periodo.

Ogni volta che si parla di politica tra amici o sui social c’è qualcuno che recrimina per la gestione del Covid. Quel politico ha bloccato l’Italia e mi ha tolto la libertà, quell’altro ci ha costretti al green pass. Adesso ce l’hanno col prof. d’Orsi perché si espresse a favore dei vaccini. Insomma, ogni questione nazionale o mondiale ricade nel Covid. Per non dire del grande complotto per depopolare il pianeta. Mario Gorini via email Gentile lettore, anch’io direi basta con la storia del Covid. Capisco le sofferenze patite, capisco il trauma, capisco chi è stato discriminato sul lavoro dall’inutile green pass di Draghi, capisco l’odio per Big Pharma, capisco tutto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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OSSESSIONE | Prima Parte 1/3

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