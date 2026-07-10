ecco l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 10 luglio! Hai presente quella sensazione che si prova quando mancano pochi minuti alla fine dell’ultima ora di scuola? Ecco, l’energia di oggi è più o meno quella. Non perché tu abbia voglia di scappare dai tuoi impegni, ma perché senti che è arrivato il momento di staccare la testa. Questa settimana ti ha chiesto tanto: concentrazione, pazienza, organizzazione e anche una buona dose di autocontrollo. Oggi, invece, il cielo ti dice una cosa molto semplice: hai il diritto di divertirti. Oroscopo di Paolo Fox, venerdì 10 luglio 2026, segno per segno. Attenzione però, perché non è il classico venerdì in cui molli tutto e basta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 10 luglio: carica assurda per l’Ariete, social battery al massimo per i Gemelli

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Venerdì 10 Luglio 2026: Attenzione ai Soldi e alle Firme!

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