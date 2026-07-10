Onorato spiega Progetto civico | Siamo il partito degli amministratori e vogliamo unire non sono l'anti-Renzi
Alessandro Onorato, leader del nuovo partito Progetto civico Italia, spiega a Fanpage.it qual la sua formula vincente per far vincere il campo largo alle prossime elezioni politiche: "No alla patrimoniale, più forze dell'ordine nei territori e una maggiore gestione dell'immigrazione irregolare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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