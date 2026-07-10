Il leader di un partito di centrodestra sta cercando di rafforzare la propria posizione, ma la componente centrista della sinistra appare in difficoltà. La coalizione formata da partiti di sinistra e Movimento 5 Stelle mostra segnali di instabilità, mentre la creazione di un’ala moderata del centrosinistra si rivela complessa. Le tensioni tra le diverse forze politiche continuano a influenzare la stabilità delle alleanze.

Se il triangolo Pd-M5S-Avs mostra già qualche crepa sul riarmo, costruire la gamba centrista del centrosinistra rischia di diventare un’impresa ancora più complicata. Ad Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia e assessore ai Grandi eventi e allo Sport di Roma, va riconosciuto l’impegno: sta provando a mettere insieme l’area moderata della coalizione progressista. Solo che il cantiere, per ora, assomiglia più a una riunione condominiale rinviata per mancanza di quorum che a una casa comune. Il clima non è dei migliori neppure nel blocco principale. Pd, M5S e Avs hanno appena mostrato a Napoli un’immagine unitaria, ma la foto è stata disturbata dai riformisti dem che, insieme a renziani e +Europa, hanno chiesto l’attivazione del Safe. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Onorato le sta provando tutte, ma la gamba centrista della sinistra zoppica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CEO flees arranged marriage, falls for a girl from one night, then finds she's his wife!

Notizie e thread social correlati

Fratoianni azzoppa sul nascere il centrosinistra sognato da Renzi: “La gamba centrista? Non so cosa sia”Nicola Fratoianni ha dichiarato di non sapere cosa sia la gamba centrista, criticando il progetto del cosiddetto campo largo sostenuto da alcuni...

I Repubblicani le stanno provando tutte per screditare James TalaricoI Repubblicani cercano di screditare il candidato democratico al Senato in Texas, accusandolo di comportamenti inappropriati.

Argomenti più discussi: Il rebus del nuovo nome del Campo largo, nuovo tema nella sinistra; Onorato le sta provando tutte, ma la gamba centrista della sinistra zoppica.

Onorato le sta provando tutte, ma la gamba centrista della sinistra zoppicaOnorato le sta provando tutte, ma la gamba centrista della sinistra zoppica. Magi è scettico e Ruffini soffre l'esclusione dal trio Pd-5S-Avs ... lanotiziagiornale.it

Onorato: Foto di gruppo va allargata. Pd, M5s e Avs non bastano a battere MeloniIl campo largo del centrosinistra torna a interrogarsi su se stesso, e questa volta a farlo è una voce che si colloca nell’area moderata e civica della coalizione. Alessandro Onorato, assessore capito ... affaritaliani.it