Omicidio alla pizzeria Yoghi il coltello non è quello del delitto

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella vicenda di un omicidio avvenuto in una pizzeria, il pizzaiolo è stato colpito da sette fendenti, con il colpo mortale che ha reciso la carotide. Tuttavia, l’arma del delitto non è ancora stata trovata: il coltello sequestrato a casa di un sospettato poche ore dopo l’omicidio non corrisponde a quello usato per uccidere. Le indagini proseguono per identificare l’arma effettivamente impiegata.

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Reggio Emilia, 10 luglio 2026 – È stato raggiunto da sette fendenti, quello mortale ha reciso la carotide. Ma al momento l’arma del delitto non si trova: il coltello che era stato sequestrato a casa di Andrea Pellati, poche ore dopo l’uccisione del pizzaiolo Raffaele Stipa, non coincide con quello usato per commettere l’omicidio. È quanto emerso dalle analisi della polizia scientifica di Roma a cui è stata inviata l’arma bianca insieme ad alcuni abiti, nell’ambito degli accertamenti disposti dal pm Maria Rita Pantani. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacala-rabbia-del-pizzaiolo-aggredito-f66aacb4 La pizzeria Yoghi la sera dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Omicidio Raffaele Stipa il pizzaiolo di Reggio Emilia - 1mattina News 01/07/2026

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