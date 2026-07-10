Omicidio alla pizzeria Yoghi il coltello non è quello del delitto
Nella vicenda di un omicidio avvenuto in una pizzeria, il pizzaiolo è stato colpito da sette fendenti, con il colpo mortale che ha reciso la carotide. Tuttavia, l’arma del delitto non è ancora stata trovata: il coltello sequestrato a casa di un sospettato poche ore dopo l’omicidio non corrisponde a quello usato per uccidere. Le indagini proseguono per identificare l’arma effettivamente impiegata.
Reggio Emilia, 10 luglio 2026 – È stato raggiunto da sette fendenti, quello mortale ha reciso la carotide. Ma al momento l’arma del delitto non si trova: il coltello che era stato sequestrato a casa di Andrea Pellati, poche ore dopo l’uccisione del pizzaiolo Raffaele Stipa, non coincide con quello usato per commettere l’omicidio. È quanto emerso dalle analisi della polizia scientifica di Roma a cui è stata inviata l’arma bianca insieme ad alcuni abiti, nell’ambito degli accertamenti disposti dal pm Maria Rita Pantani. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacala-rabbia-del-pizzaiolo-aggredito-f66aacb4 La pizzeria Yoghi la sera dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Omicidio Raffaele Stipa il pizzaiolo di Reggio Emilia - 1mattina News 01/07/2026
Notizie e thread social correlati
Omicidio a Reggio Emilia: accoltellato a morte alla pizzeria YoghiUn uomo è stato accoltellato a morte intorno alle 22,30 in una pizzeria di via Gran Sasso d’Italia a Reggio Emilia.
Omicidio Raffaele Stipa a Reggio Emilia, accoltellato nella pizzeria Yoghi: sorella ferita, killer arrestatoUn uomo ha accoltellato un pizzaiolo all’interno della pizzeria Yoghi a Reggio Emilia, provocandone la morte.
Temi più discussi: Titolare pizzeria ucciso a Reggio E., arrestato il presunto assassino; Rifiuta l'ennesima pizza gratis: titolare di una pizzeria ucciso a coltellate. L'assassino arrestato; Omicidio pizzeria Yoghi. Una mano tesa da Napoli, La Figlia del Presidente: Vi aiutiamo a ripartire; Pizzaiolo ucciso a coltellate a Reggio Emilia, arrestato il killer: voleva una pizza gratis.
Il sindaco dopo l’omicidio del pizzaiolo: Perso un presidio sociale del quartiere. Stasera la camminata da Rosta Nuova fino alla pizzeria Yoghi in suo ricordo facebook
La Lega ha invocato la remigrazione per l’omicidio di un pizzaiolo, poi ha ritirato tutto appena ha scoperto che l’assassino era italiano. È successo a Reggio Emilia. Lunedì sera Raffaele Stipa, 67 anni, titolare della pizzeria Yoghi, è stato accoltellato da un clie x.com
Titolare di una pizzeria ucciso da un cliente a Reggio Emilia: il 67enne era sicilianoOmicidio in pizzeria in Emilia Romagna, ma la vittima è un siciliano. Il titolare di una pizzeria è stato ucciso accoltellato da un cliente, a Reggio Emilia poco dopo le 22.30 di ieri sera. La vittima ... meridionews.it
Raffaele Stipa ucciso per una pizza gratis a Reggio Emilia, arrestato 43enne italianoNella tarda serata di ieri l'omicidio nella pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia. In manette un 40enne italiano ... adnkronos.com