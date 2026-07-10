Ombrelloni devastati dai maranza | Papà 70 anni vuole fare la ronda

Notizia in breve

Gli ombrelloni sono stati trovati distrutti, alcuni spezzati o strappati dal terreno, con lettini danneggiati e ammucchiati uno sopra l’altro. Tra i danni si notano anche sdraio gettate in modo disordinato e alcuni lettini contorti. Un testimone riferisce che un uomo di circa 70 anni ha detto di voler fare una ronda, probabilmente per controllare l’area.