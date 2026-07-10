Ombrelloni devastati dai maranza | Papà 70 anni vuole fare la ronda
Gli ombrelloni sono stati trovati distrutti, alcuni spezzati o strappati dal terreno, con lettini danneggiati e ammucchiati uno sopra l’altro. Tra i danni si notano anche sdraio gettate in modo disordinato e alcuni lettini contorti. Un testimone riferisce che un uomo di circa 70 anni ha detto di voler fare una ronda, probabilmente per controllare l’area.
Comacchio (Ferrara), 10 luglio 2026 – Gli ombrelloni spezzati, strappati dal terreno. In pezzi alcuni lettini. In fondo un castello di lettini contorti e sdraio, uno buttato sopra l’altro. I maranza sono tornati. Mentre gli stabilimenti balneari ormai da tempo chiedono sicurezza, mentre si svolgono incontri per capire cosa fare, le bande formate di ragazzini aluni di loro minorenni colpiscono, colpiscono ancora. Italo Esposito, titolare del Bagno Holiday a Lido di Spina, guarda quella distesa, i resti di una notte brava. “La seconda”, dice amareggiato, il suo lavoro buttato per aria. Come la seconda? “Sì, sono entrati in azione mercoledì notte e martedì notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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