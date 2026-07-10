Oltre a Vergara, in casa Napoli resta difficile anche la situazione rinnovo di Scott McTominay. E si parla addiruttura di una possibile cesasione dello scozzese. “E ci potrebbe essere anche qualche cessione importante. Come Vergara per esempio. La permanenza dell’esterno di Frattaminore non è certa. Un giorno si parla di rinnovo, quello dopo c’è una frenata e viene messo tutto in gioco. L’Atalanta ci ha fatto un pensierino mettendo sul piatto della bilancia venticinque milioni di euro. Bisogna capire anche la posizione nei confronti di McTominay. Pare che l’entourage del calciatore abbia chiesto dieci milioni di euro a stagione di stipendio. Una cifra impossibile per il Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Oltre Vergara in dubbio anche la permanenza di McTominay

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