Nove giovani a Grenzach per imparare il tedesco
Nove giovani di Pietrasanta partiranno per la Germania, dove parteciperanno a un progetto di scambio linguistico con la cittadina di Grenzach Wyhlen. La visita fa parte del rinnovo del gemellaggio tra le due località e prevede due iniziative estive dedicate agli scambi internazionali. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere il tedesco e di conoscere la cultura locale durante il soggiorno. La partenza è prevista nei prossimi giorni.
Si rinnova il gemellaggio con la cittadina tedesca di Grenzach Wyhlen con due iniziative estive all’insegna degli scambi internazionali. La prima vedrà nove giovani pietrasantini partire alla volta della Germania per partecipare al progetto di scambio linguistico. "E’ un’opportunità straordinaria – ricorda il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani – che va oltre il semplice imparare una lingua. Sperimentare stili di vita diversi e immergersi in una quotidianità diversa significa dare ai ragazzi uno strumento formidabile di crescita personale. Saranno due settimane in cui la teoria della scuola si trasformerà in vita vera, aprendo la mente a un’autentica dimensione europea". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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