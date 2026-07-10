nove giovani a grenzach per imparare il tedesco

Notizia in breve

Nove giovani di Pietrasanta partiranno per la Germania, dove parteciperanno a un progetto di scambio linguistico con la cittadina di Grenzach Wyhlen. La visita fa parte del rinnovo del gemellaggio tra le due località e prevede due iniziative estive dedicate agli scambi internazionali. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere il tedesco e di conoscere la cultura locale durante il soggiorno. La partenza è prevista nei prossimi giorni.