Un laureato con 110 e lode in Legge ha annunciato di voler proseguire gli studi con una laurea in Storia. È già stato presidente di un'azienda di ristorazione e scrittore, e ha in programma di ottenere una terza laurea. La sua immagine preferita è quella dell’eterno studente, e ha dichiarato di considerare la Storia come una “maestra di vita”.

Al laureato preferisce un’altra immagine, quella dell’eterno studente. Perché mentre esce dall’Università Statale di Milano con un 110 e lode e l’alloro in testa, Bernardo Notarangelo, ex presidente di Milano Ristorazione e scrittore, ha già in mente la prossima sfida: la terza laurea, questa volta in Storia. Intanto accompagnerà “Il viaggiatore sovrappeso“ - protagonista delle sue avventure di carta - verso nuove mete. Prima laurea in Economia a Pavia, seconda in Giurisprudenza, tre master in mezzo, dalla Bocconi alla London Business School passando dalla Johns Hopkins University. Notarangelo, dottore in Giurisprudenza. Perché? "Ho sempre avuto la passione per la legge, un po’ per legittima difesa, un po’ perché la legge dice tanto della cultura, dei popoli, delle tradizioni e questo mi ha sempre interessato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Notarangelo, l’eterno studente. Seconda laurea con lode in Legge: "Ora punto a Storia, maestra di vita"

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