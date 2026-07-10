Cinque calciatori norvegesi, tutti con esperienze in Serie A, sono stati impiegati nell'ultima stagione. Tra loro, Heggem è stato il più utilizzato, mentre Pedersen e Ostigard hanno segnato dei gol. Domani a Miami sarà presente anche una parte del calcio italiano, con questi giocatori che rappresentano un collegamento tra i due paesi.

Domani in campo a Miami ci sarà anche un pezzettino del calcio italiano. Cinque norvegesi su ventisei, infatti, hanno giocato l’ultima stagione in Serie A: Pedersen (Torino), Heggem (Bologna), Ostigard (Genoa), Thorstvedt (Sassuolo) e Thorsby (Cremonese). Dopo la colonia della Premier League, presente nella rosa di Solbakken con ben nove elementi, la Serie A è il campionato più rappresentato. Anche più di quello norvegese, che ha portato al Mondiale quattro giocatori nella nazionale di casa. Il più utilizzato degli “italiani” di Norvegia è stato finora Torbjorn Heggem, che ha mostrato una discreta sicurezza. Il centrale del Bologna ha sempre giocato da titolare, tranne contro la Francia quando Solbakken ha dato spazio alle riserve facendo rifiatare molti titolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Norvegia, i 5 vichinghi d'Italia: Heggem il più utilizzato. Pedersen e Ostigard in gol

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