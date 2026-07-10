Il 24 giugno, un violento doppio terremoto ha colpito il Venezuela, causando crolli di edifici e lasciando molte famiglie senza notizie dei propri cari. La popolazione si sta ancora riprendendo, mentre le comunità locali cercano di ricostruire le proprie vite. La Chiesa di La Guaira si impegna nel supporto alle persone colpite, con un parroco che invita a non smettere di pregare per il paese.

Sebastián Sansón Ferrari – Città del Vaticano Tra edifici crollati, famiglie che attendono ancora notizie dei propri cari e intere comunità impegnate a rialzarsi, la Chiesa di La Guaira continua ad accompagnare la popolazione colpita dal violento doppio terremoto che ha scosso il Venezuela mercoledì 24 giugno. Padre Antonio Rella, parroco della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, spiega che è ancora difficile descrivere con precisione l'entità della tragedia, sia per le difficoltà negli spostamenti sia per l'enorme estensione dei danni. «La devastazione è stata immensa», ci racconta: «Ci sono luoghi che sembrano scenari di guerra e altri ricordano immagini apocalittiche, con edifici completamente ridotti in macerie». 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - "Non smettete di pregare per il Venezuela", l'appello di un parroco di La Guaira

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Venezuela, media: “Vivo sotto le macerie il capo della polizia di La Guaira”Il capo della polizia di La Guaira è rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato a Catia La Mar.

Venezuela, vivo il capo della polizia di La Guaira. "È sotto le macerie da 9 giorni"Il capo della polizia di La Guaira è rimasto sotto le macerie per nove giorni dopo il crollo di un condominio.