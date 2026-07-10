La 31ª edizione del No Borders Music Festival si svolgerà dal 11 al 26 luglio 2026 nella foresta del Tarvisiano, al confine tra Italia, Austria e Slovenia. La rassegna si terrà per tre weekend consecutivi e combina musica, natura ed enogastronomia. L’evento si svolge nella cornice di una foresta millenaria e coinvolge diverse attività legate alla cultura e alle tradizioni locali. La manifestazione si svolge in un’area di confine, tra tre paesi europei.

La 31ª edizione di No Borders Music Festival è alle porte! da sabato 11 a domenica 26 luglio 2026, per tre weekend consecutivi, la foresta millenaria del Tarvisiano – al confine tra Italia, Austria e Slovenia – farà da cornice alla rassegna che unisce musica, natura ed enogastronomia. Anno dopo anno, il No Borders Music Festival ha seguito un unico fil rouge: superare ogni limite di genere musicale, appartenenza sociale o provenienza geografica, dando vita a un contesto in cui le differenze si incontrano e le barriere vengono oltrepassate, valorizzando la musica come linguaggio culturale universale attraverso le esibizioni degli artisti che compongono la line up. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - No Borders Music Festival è alle porte! Da sabato 11 a domenica 26 luglio 2026

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No Borders Music Festival 2026: è LP è la prima artista della 31esima edizione - Link in bio

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