No Borders Music Festival è alle porte! Da sabato 11 a domenica 26 luglio 2026

Da udine20.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 31ª edizione del No Borders Music Festival si svolgerà dal 11 al 26 luglio 2026 nella foresta del Tarvisiano, al confine tra Italia, Austria e Slovenia. La rassegna si terrà per tre weekend consecutivi e combina musica, natura ed enogastronomia. L’evento si svolge nella cornice di una foresta millenaria e coinvolge diverse attività legate alla cultura e alle tradizioni locali. La manifestazione si svolge in un’area di confine, tra tre paesi europei.

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La  31ª  edizione di  No Borders Music Festival  è alle porte! da  sabato 11  a  domenica 26 luglio 2026, per tre weekend consecutivi, la foresta millenaria del Tarvisiano – al confine tra Italia, Austria e Slovenia – farà da cornice alla  rassegna   che unisce musica, natura  ed  enogastronomia. Anno dopo anno, il  No Borders Music Festival   ha seguito un unico fil rouge: superare ogni limite di genere musicale, appartenenza sociale o provenienza geografica, dando vita a un contesto in cui le differenze si incontrano e le barriere vengono oltrepassate, valorizzando la musica come linguaggio culturale universale attraverso le esibizioni degli artisti che compongono la line up. 🔗 Leggi su Udine20.it

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