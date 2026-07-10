Ndicka all’Inter di Chivu | occasione intelligente o investimento senza salto di qualità?

Da internews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha riaperto il pressing su Evan Ndicka, difensore della Roma, considerato un’alternativa a Chalobah. La società nerazzurra valuta un possibile acquisto, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Le trattative di mercato sono in corso, senza annunci formali. Ndicka potrebbe arrivare in prestito o a titolo definitivo, ma non si conoscono ancora dettagli sulla modalità. La questione rimane aperta, con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva.

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di Alberto Petrosilli L’Inter torna su Ndicka: il profilo che può cambiare la difesa nerazzurra. La nostra analisi sui pro e i contro. Le ultime indiscrezioni di mercato raccontano di un’ Inter nuovamente interessata a Evan Ndicka, con il difensore della Roma che sarebbe tornato nei radar nerazzurri come alternativa a Trevoh Chalobah. Un’operazione che avrebbe una logica precisa: aggiungere alla rosa di Cristian Chivu un centrale mancino, fisico e abituato alla Serie A, senza dover affrontare necessariamente un investimento fuori scala. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Ndicka arriva da una stagione 20252026 importante dal punto di vista della continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com

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