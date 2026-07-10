Nazionale Marotta sfrutta ogni potere mediatico per sponsorizzare Conte
Secondo quanto riportato, Marotta utilizza i mezzi di comunicazione per promuovere la candidatura di Conte come allenatore della nazionale. Nel frattempo, Malagò preferirebbe Mancini, considerato il candidato favorito. La notizia viene confermata da un quotidiano, evidenziando un coinvolgimento mediatico da parte di Marotta in favore di Conte.
È Mancini il favorito di Malagò. Il Messaggero lo scrive chiatto chiatto: Marotta sfrutta ogni potere mediatico per sponsorizzare Conte. Finalmente uno squarcio di verità. Altrimenti non si spiegherebbe come mai da settimane autorevoli quotidiani sono lì a fare campagna per Conte in Nazionale, a dare per fatto il suo arrivo sulla panchina azzurra. Non è affatto così. Il favorito è Roberto Mancini. È lui l’uomo di Malagò che però deve destreggiarsi nella fitta trama di potere tessuta dal presidente dell’Inter. È tale il suo potere mediatico che l’inchieste sulle pressioni per le designazioni arbitrali sta passando come se fosse una barzelletta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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