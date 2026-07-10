È Mancini il favorito di Malagò. Il Messaggero lo scrive chiatto chiatto: Marotta sfrutta ogni potere mediatico per sponsorizzare Conte. Finalmente uno squarcio di verità. Altrimenti non si spiegherebbe come mai da settimane autorevoli quotidiani sono lì a fare campagna per Conte in Nazionale, a dare per fatto il suo arrivo sulla panchina azzurra. Non è affatto così. Il favorito è Roberto Mancini. È lui l’uomo di Malagò che però deve destreggiarsi nella fitta trama di potere tessuta dal presidente dell’Inter. È tale il suo potere mediatico che l’inchieste sulle pressioni per le designazioni arbitrali sta passando come se fosse una barzelletta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale, Marotta sfrutta ogni potere mediatico per sponsorizzare Conte

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