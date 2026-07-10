Il presidente della Federazione ha dichiarato di voler nominare un direttore sportivo entro questa settimana, ma il processo non è ancora concluso. Maldini, indicato come candidato principale, non ha ancora confermato la sua disponibilità, suscitando ritardi nelle decisioni. Nel frattempo, si fa il nome di Bergomi come possibile alternativa. La data di inizio del nuovo incarico è fissata per il primo luglio, ma non sono stati ancora definiti i dettagli sulla nomina.

Malagò aveva promesso che avrebbe riempito la casella del dt entro il termine di questa settimana. Siamo a venerdì, il tempo stringe e Maldini, il preferito del presidente Figc, continua con le sue infinite titubanze ( si allontana e si avvicina dal 1 luglio ). Per questo le sue quotazioni sembrano essere in calo. Ne parlano Monica Colombo e Davide Stoppini sul Corriere della Sera. Nazionale, caso dt: Maldini si allontana. Si legge sul Corriere: “ Come è noto è Maldini la figura a cui Malagò vorrebbe concedere ampie responsabilità, dalla presidenza del Club Italia. Le parole di ieri sottendono però una sorta di frenata nell’operazione. “Magari si va facilmente su altre situazioni — ha confessato il numero uno Figc —. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale: Maldini continua a tergiversare, spunta il nome di Bergomi

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