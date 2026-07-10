A Codena, nel parcheggio recentemente intitolato ad Alterige Giorgi, sono in corso i lavori per dipingere un murale sulla cabina di distribuzione elettrica di E-Distribuzione. Il progetto riguarda tre giovani cavatori, rappresentati nel murale. Le operazioni di pittura sono in atto, senza interruzioni del servizio elettrico. La realizzazione avviene in un’area pubblica, vicino a strutture e spazi di ritrovo. La conclusione dei lavori è prevista a breve.

Stanno per partire a Codena i lavori per la realizzazione di un murales sulla cabina di E-Distribuzione nel parcheggio di recente intitolato ad Alterige Giorgi. L’opera unisce riqualificazione urbana, arte contemporanea e identità locale, entrando a far parte del circuito nazionale ‘Street Art. Cabine d’autore’. Il progetto, promosso da E-Distribuzione del Gruppo Enel e finanziato in gran parte dalla Fondazione cassa di risparmio di Carrara e da alcuni privati, dà l’opportunità a istituzioni, scuole e associazioni di trasformare le infrastrutture elettriche in tutta Italia in opere d’arte. L’iniziativa nasce da un’idea di Maurizio Lazzarini, il presidente dell’associazione Anziani Carrara, e del portavoce del comitato Codena Giancarlo Vinciguerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Murale per tre giovani cavatori sulla cabina elettrica di Codena

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