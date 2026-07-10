Müller | Validi i sacramenti dei lefebvriani
Il Vaticano ha confermato la validità dei sacramenti celebrati dai lefebvriani, nonostante la scomunica della Fraternità San Pio X, avvenuta dopo l’ordinazione di quattro vescovi senza mandato pontificio. La Chiesa evidenzia la volontà di avviare un dialogo con il gruppo lefebvriano, che si era allontanato dalla piena comunione cattolica. La decisione segue le richieste di papa Leone XIV, che aveva invitato la comunità a tornare sui propri passi.
Dopo la scomunica della Fraternità sacerdotale San Pio X – che a Ecône ha ordinato quattro vescovi senza mandato pontificio e senza attenersi alla richiesta, accoratamente formulata il giorno prima da papa Leone XIV, di tornare «sui suoi passi» -, nella Chiesa echeggia la necessità di «un dialogo» col mondo lefebvriano. Il primo a parlarne è stato il segretario di Stato, Piero Parolin, che, proprio a ridosso delle ordinazioni, da un lato ha esternato «grande dolore perché un atto del genere ferisce profondamente l’unità della Chiesa» e, dall’altro, ha dichiarato: «La mia speranza è che nonostante quello che è avvenuto oggi si possa riprendere il dialogo e si possa arrivare davvero a trovare una soluzione». 🔗 Leggi su Laverita.info
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