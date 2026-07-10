Dopo la scomunica della Fraternità sacerdotale San Pio X – che a Ecône ha ordinato quattro vescovi senza mandato pontificio e senza attenersi alla richiesta, accoratamente formulata il giorno prima da papa Leone XIV, di tornare «sui suoi passi» -, nella Chiesa echeggia la necessità di «un dialogo» col mondo lefebvriano. Il primo a parlarne è stato il segretario di Stato, Piero Parolin, che, proprio a ridosso delle ordinazioni, da un lato ha esternato «grande dolore perché un atto del genere ferisce profondamente l’unità della Chiesa» e, dall’altro, ha dichiarato: «La mia speranza è che nonostante quello che è avvenuto oggi si possa riprendere il dialogo e si possa arrivare davvero a trovare una soluzione». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Müller: «Validi i sacramenti dei lefebvriani»

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