Muffa attese e case inadeguate | Potere al Popolo propone una rivoluzione dell' ERP
In Toscana, un'organizzazione propone una riforma dell'edilizia residenziale pubblica, evidenziando problemi come muffa nelle abitazioni, lunghe attese per le assegnazioni e case considerate inadeguate. La proposta prevede una ristrutturazione complessiva del sistema, che attualmente trasforma il diritto all’alloggio in una merce.
Lucca, 10 Luglio 2026 – Muffa Sui Muri, Graduatorie Sempre Più Lunghe E Un Diritto Fondamentale Trasformato In Una Merce. È Da Questa Fotografia Dell’edilizia Residenziale Pubblica Che Parte Potere Al Popolo Toscana, Convinto Che L’unica Soluzione Sia Una Ristrutturazione Completa Del Sistema. Lo Fa Attraverso Una Raccolta Firme Per Una Legge Di Iniziativa Popolare Regionale Che Riguarda La Gestione E L'assegnazione Delle Case Popolari E, Più In Generale, Dell'edilizia Residenziale Pubblica. Tra I Temi Affrontati Durante Il Lancio Della Raccolta Firme C’è Stato Anche Quello Del Tanto Discusso, Perlomeno A Lucca, Overturism. “lucca È Una Città Che Viene Progressivamente Svenduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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