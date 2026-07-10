Lucca, 10 Luglio 2026 – Muffa Sui Muri, Graduatorie Sempre Più Lunghe E Un Diritto Fondamentale Trasformato In Una Merce. È Da Questa Fotografia Dell’edilizia Residenziale Pubblica Che Parte Potere Al Popolo Toscana, Convinto Che L’unica Soluzione Sia Una Ristrutturazione Completa Del Sistema. Lo Fa Attraverso Una Raccolta Firme Per Una Legge Di Iniziativa Popolare Regionale Che Riguarda La Gestione E L'assegnazione Delle Case Popolari E, Più In Generale, Dell'edilizia Residenziale Pubblica. Tra I Temi Affrontati Durante Il Lancio Della Raccolta Firme C’è Stato Anche Quello Del Tanto Discusso, Perlomeno A Lucca, Overturism. “lucca È Una Città Che Viene Progressivamente Svenduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muffa, attese e case inadeguate: Potere al Popolo propone una rivoluzione dell'ERP

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