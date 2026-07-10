Moviola Spagna Belgio | gli episodi dubbi del match diretto da Michael Oliver

Notizia in breve

Durante il match tra Spagna e Belgio, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026, sono stati discussi alcuni episodi visti dalla moviola. In particolare, si sono verificati due interventi dell’arbitro che hanno suscitato dubbi tra gli spettatori e gli esperti. Uno riguarda un fallo in area non sanzionato, l’altro un possibile penalty non concesso a favore della squadra spagnola. Gli episodi sono stati analizzati durante le pause.