Moviola Spagna Belgio | gli episodi dubbi del match diretto da Michael Oliver

Da calcionews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match tra Spagna e Belgio, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026, sono stati discussi alcuni episodi visti dalla moviola. In particolare, si sono verificati due interventi dell’arbitro che hanno suscitato dubbi tra gli spettatori e gli esperti. Uno riguarda un fallo in area non sanzionato, l’altro un possibile penalty non concesso a favore della squadra spagnola. Gli episodi sono stati analizzati durante le pause.

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Moviola Spagna Belgio, gli episodi dubbi del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026. La moviola di Spagna Belgio, con gli episodi dubbi della sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro Michael Oliver. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. PRIMO TEMPO Dopo 90 secondi Yamal conquista già un fallo con un dribbling nella propria metà campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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