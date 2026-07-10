Al Sachsenring, il fine settimana di MotoGP è iniziato con Aprilia che affronta Ducati e KTM in pista. La competizione si svolge mentre il mercato piloti per il prossimo anno si fa più intenso, con numerosi annunci ufficiali. La priorità resta in pista, anche se molte decisioni future sono ancora da definire.

Mentre il mercato piloti in vista della prossima stagione si fa sempre più rovente, con tantissimi annunci ed ufficialità, è tempo di tornare in pista e concentrarsi sul presente dato che molto, se non tutto, sarà ancora da scrivere e definire. Siamo pronti per alzare il sipario, infatti, sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato del Sachsenring, uno dei più tortuosi e meno spettacolari del calendario, in vista di un fine settimana che, inutile girarci attorno, ci dirà moltissimo sul prosieguo del campionato. Dopo quanto avvenuto nelle ultime uscite, infatti, la classifica generale è stata completamente rivoluzionata, con una situazione che si è fatta sempre più incerta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP, scatta il fine settimana del Sachsenring. Aprilia sfida Ducati e KTM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP Brno, alle 14 il via del GP: sarà nuova sfida Aprilia-DucatiAlle 14 è iniziato il Gran Premio a Brno, segnando una nuova sfida tra Aprilia e Ducati.

MotoGP, Bagnaia lascia Ducati a fine 2026: Pecco correrà con ApriliaIl pilota di MotoGP con due titoli mondiali annuncia che lascerà Ducati alla fine del 2026 e correrà con Aprilia.

Temi più discussi: MotoGP, scatta il fine settimana del Sachsenring. Aprilia sfida Ducati e KTM; MotoGP Days: fino al 60% di sconto, tantissime offerte e un solo conto alla rovescia; MotoGP, Gran Premio di Germania: date, orari e dove vedere il weekend di prove e gara.

MotoGP Days: fino al 60% di sconto, tantissime offerte e un solo conto alla rovesciaI MotoGP Days sono arrivati: per un periodo limitato sconti fino al 60% su MotoGP™ VideoPass, biglietti, Premier, Store, Authentics, MotoGP™26 e non solo ... motogp.com

MotoGP Assen, orario e dove vedere la gara in tv e streamingI successi della Ducati in Ungheria e Repubblica Ceca sembrano svaniti di fronte a un predominio tecnico delle moto Aprilia: quattro RS-GP davanti a tutti in qualifica ad Assen e, proprio come in Ital ... corrieredellosport.it