Moto3 Alvaro Carpe svetta nella FP1 del Sachsenring ma Guido Pini è vicino

Notizia in breve

Alvaro Carpe ha chiuso in prima posizione la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania di Moto3, svoltosi al Sachsenring. Guido Pini si è posizionato subito dietro, a poca distanza. La sessione ha mostrato la competitività dei due piloti, con Carpe che ha ottenuto il miglior tempo e Pini che ha completato il giro più rapido tra gli altri concorrenti.