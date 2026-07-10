Moto3 Alvaro Carpe svetta nella FP1 del Sachsenring ma Guido Pini è vicino
Alvaro Carpe ha chiuso in prima posizione la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania di Moto3, svoltosi al Sachsenring. Guido Pini si è posizionato subito dietro, a poca distanza. La sessione ha mostrato la competitività dei due piloti, con Carpe che ha ottenuto il miglior tempo e Pini che ha completato il giro più rapido tra gli altri concorrenti.
Un eccellente Alvaro Carpe ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato del Sachsenring abbiamo assistito ad un turno lineare nel quale i piloti hanno potuto subito forzare per trovare il giusto feeling nelle curve della pista teutonica, con le gomme che, come sempre, faranno la differenza. Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) ha fermato i cronometri sull’1:25.996 con 188 millesimi di vantaggio sull’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) mentre è terzo a 213 il nostro Guido Pini (Honda Leopard). Quarta posizione per il suo compagno di... 🔗 Leggi su Oasport.it
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