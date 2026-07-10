A Monreale è iniziato il monitoraggio aereo del territorio con droni per prevenire gli incendi boschivi. L’assessore alla Protezione Civile e Vicesindaco ha annunciato ufficialmente l’attivazione del servizio, che utilizza i nuovi droni acquistati dal Comune. Le operazioni sono partite per controllare le aree a rischio e identificare tempestivamente eventuali focolai. La sorveglianza si svolge già in queste prime fasi di attivazione.

Monreale – Al via il piano di monitoraggio e sorveglianza aerea del territorio di Monreale per contrastare la piaga degli incendi boschivi. L’assessore alla Protezione Civile e Vicesindaco, Giuseppe Di Verde, ha dato ufficialmente il via al servizio antincendio che vedrà l’impiego dei nuovi droni acquistati dall’amministrazione comunale. Il servizio, già pienamente operativo, proseguirà senza sosta fino al 30 settembre, con l’obiettivo primario di individuare tempestivamente focolai e prevenire disastri ambientali. Per questa campagna di prevenzione, il Comune di Monreale si è dotato di una tecnologia d’eccellenza: due droni FireHound di ultima generazione, prodotti dalla Vector Robotics. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale in cielo con i droni: la caccia agli incendi è già partita

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