Dopo la partita tra Francia e Marocco ai quarti di finale dei Mondiali, a Londra si sono verificati scontri tra tifosi e polizia. In seguito agli incidenti, un agente è rimasto ferito e quattro persone sono state arrestate. Gli scontri si sono svolti in zona Edgware Road, con gruppi di tifosi coinvolti in lanci di oggetti e momenti di tensione con le forze dell’ordine.

Un agente di polizia è rimasto ferito e almeno quattro persone sono state arrestate in seguito agli scontri avvenuti a Edgware Road, a Londra, dopo la partita dei quarti di finale dei Mondiali di calcio tra Francia e Marocco a Boston. Lo riporta Sky News citando le forze dell'ordine britanniche. "Le forze dell'ordine sono state inizialmente chiamate dopo che un gruppo di persone si era radunato sulla strada bloccando il traffico. L'incidente è poi degenerato con il gruppo che ha lanciato bottiglie e fatto esplodere fuochi d'artificio", ha dichiarato la polizia metropolitana. "Un agente è stato portato in ospedale per ferite alla testa, si ritiene sia stato colpito da una bottiglia di vetro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportmediaset.mediaset.it - Mondiali: scontri a Londra fra tifosi e polizia dopo partita Francia-Marocco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

London Streets Descend Into Total Chaos After France Eliminates Morocco From World Cup | APT

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: Messico batte Sudafrica (2-0) nella partita inaugurale. Scontri fra tifosi e poliziaDurante la partita inaugurale dei Mondiali 2026, il Messico ha battuto il Sudafrica 2-0 allo stadio Atzeca di Città del Messico.

Mondiali 2026, il Marocco elimina l’Olanda: scontri tra tifosi e polizia all’AiaDurante i festeggiamenti per la qualificazione del Marocco agli ottavi dei Mondiali 2026, all’Aia, si sono verificati scontri tra tifosi marocchini e...

Temi più discussi: Francia-Marocco, Parigi teme un’altra notte di scontri. I fuochi d’artificio diventano armi; I tifosi marocchini assaltano le città. E adesso a tremare è tutta la Francia | Libero Quotidiano.it; Il Marocco passa ai quarti di finale dei Mondiali e l’Europa piomba nel caos | i festeggiamenti violenti da Londra a Torino; I tifosi marocchini assaltano le città E adesso a tremare è tutta la Francia.

Addio Marocco, ma l'Africa resta ai Mondiali: il sogno della Francia multiculturale (più forte di ogni razzismo)Chi è stato in Marocco avrà sicuramente sentito il proverbio: La prima volta per vedere, la seconda per conoscere, la terza per restare. Crossando quel detto popolare sul Mondiale di calcio della na ... msn.com

Scontri a Londra dopo Francia-Marocco ai Mondiali: agente ferito e arresti durante i disordiniLa festa dopo la partita tra Francia e Marocco è degenerata in disordini nella notte a Londra. Scontri tra tifosi e forze dell’ordine si sono verificati al termine del quarto ... ilmessaggero.it