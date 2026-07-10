Mondiali quote | Inghilterra favorita sulla Norvegia
L’Inghilterra supera la Norvegia nelle quote per i Mondiali femminili, rimanendo favorita. La nazionale inglese cerca di raggiungere le semifinali per la quarta volta, mentre la Norvegia spera di avanzare ulteriormente nel torneo. Le quote indicano un leggero vantaggio per l’Inghilterra, che ha già raggiunto le fasi finali in passato. La partita si gioca prossimamente, con le due squadre pronte a sfidarsi per il passaggio del turno.
Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Una per scrivere, ancora, la storia, l'altra per tornare tra le migliori quattro del mondo per la quarta volta ed entrambe guidate da due bomber stratosferici: Norvegia-Inghilterra, penultimo quarto di finale dei Mondiali 2026, è una sfida tra cannonieri principe come Erling Haaland e Harry Kane, 13 gol in due nella rassegna iridata, e tra due squadre che giocano sempre all'attacco sebbene la storia recente del confronto dica ben altro. Gli esperti Sisal ritengono la nazionale dei Tre Leoni favorita a 1,90 contro il 4,00 dei norvegesi mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Rice e compagni avanti, 1,45, per il passaggio turno, offerto a 2,75 per gli scandinavi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
World Cup QF Preview: FRA v MAR, ESP v BEL, NOR v ENG, ARG v SUI
Notizie e thread social correlati
Padovan: «Sarà il Mondiale della rinascita. Inghilterra favorita, Norvegia e Giappone le possibili outsider» ESCLUSIVA VIDEOIl giornalista Padovan ha commentato in esclusiva a Calcionews24 i Mondiali di calcio, che inizieranno giovedì 11 giugno.
Leggi anche: Mondiali 2026, oggi tre partite: orari e dove vederle. Trappola per la Norvegia, Francia da favorita
Temi più discussi: Mondiale 2026, come cambiano le quote vincente dopo gli ottavi di finale: favorita, antagoniste e outsider; Quote vincente Mondiali 2026: pronostici e analisi delle scommesse; Mondiale, le quote: ecco chi è la grande favorita dei bookie; Inghilterra-RD Congo: pronostico, consigli scommesse e quote | Mondiali 2026.
Mondiali: Haaland, 'la favorita è l'Inghilterra, mettete pressione su di loro...'(ANSA) - ROMA, 09 LUG - I favoriti sono loro, quindi per favore mettete pressione sull'Inghilterra.... Erling Haaland non ha solo il fiuto del gol: possiede anche il senso della pretattica. All'anti ... corrieredellosport.it
Quote vincente Mondiali 2026: Inghilterra e Norvegia convincono i bookmakerQuote vincente Mondiali 2026 aggiornate: crollano le quote di Inghilterra e Norvegia dopo gli ottavi. Francia sempre favorita davanti all'Argentina. calciomercato.com