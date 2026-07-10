Mondiali quote | Inghilterra favorita sulla Norvegia

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Una per scrivere, ancora, la storia, l'altra per tornare tra le migliori quattro del mondo per la quarta volta ed entrambe guidate da due bomber stratosferici: Norvegia-Inghilterra, penultimo quarto di finale dei Mondiali 2026, è una sfida tra cannonieri principe come Erling Haaland e Harry Kane, 13 gol in due nella rassegna iridata, e tra due squadre che giocano sempre all'attacco sebbene la storia recente del confronto dica ben altro. Gli esperti Sisal ritengono la nazionale dei Tre Leoni favorita a 1,90 contro il 4,00 dei norvegesi mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Rice e compagni avanti, 1,45, per il passaggio turno, offerto a 2,75 per gli scandinavi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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