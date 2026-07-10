Mondiali | negli Usa processo a Pulisic la star mancata del torneo

Negli Stati Uniti si prosegue con il processo alla nazionale di calcio dopo l'eliminazione ai Mondiali. Tra i coinvolti c’è Christian Pulisic, che non ha avuto una buona performance durante il torneo. La sua partecipazione è stata anche segnata da infortuni non completamente chiariti, e il giocatore non ha condiviso dettagli sul suo stato di salute durante le partite.

Con l'eliminazione dai Mondiali il processo alla nazionale americana continua. E nel mirino c'è Christian Pulisic. La star del calcio a stelle e strisce non ha brillato durante le partite della Coppa del Mondo e ha avvolto nel mistero il suo stato di salute, non lasciando trapelare come si sentisse dopo i vari infortuni che ha subito. Ma i suoi problemi sono legati soprattutto all'immagine. L'aver definito i Mondiali solo "un altro grande torneo" prima dell'avvio della competizione aveva suscitato qualche perplessità, ma quanto dichiarato dopo l'eliminazione ha mandato su tutte le furie anche i suoi fan. "E' solo l'inizio per noi e per questo sport in America", ha detto dopo la sconfitta con il Belgio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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