Durante i Mondiali 2026, la Norvegia è sostenuta da giocatori che hanno maturato esperienze nel campionato italiano di Serie A. La squadra, guidata dall’allenatore Solbakken, ha portato in campo alcuni calciatori con passaporto o formazione italiana. Domani, a Miami, ci sarà una partita in cui si vedrà anche una componente del calcio italiano.

È una Norvegia trascinata da giocatori italiani quella che sta stupendo ai Mondiali 2026. L’analisi completa della squadra di Solbakken. Domani in campo a Miami ci sarà anche un pezzettino di calcio italiano. All’interno dei ventisei convocati dal commissario tecnico Ståle Solbakken, infatti, spiccano ben cinque calciatori norvegesi che hanno disputato l’ultima stagione in Serie A: Marcus Pedersen (Torino), Torbjørn Heggem (Bologna), Leo Østigård (Genoa), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) e Morten Thorsby (Cremonese). Dopo l’imponente colonia della Premier League, che vanta ben nove elementi nella rosa, il massimo campionato italiano è il torneo più rappresentato all’interno della selezione scandinava. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Mondiali 2026, l’anomalia di una Norvegia che parla italiano: così la Serie A sta trascinando Solbakken

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