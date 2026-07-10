Mondiali 2026 il calcio spinge i consumi | in Italia aumentano delivery e takeaway

Durante i Mondiali FIFA 2026, si è registrato un aumento dei servizi di consegna a domicilio e takeaway in Italia. I dati indicano che, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le ordinazioni di cibo da asporto sono cresciute significativamente. Questa tendenza si riflette in un incremento delle attività di ristorazione che offrono servizi di consegna, senza che siano state segnalate variazioni di altri settori. Il fenomeno si conferma come una delle conseguenze dirette dell’evento sportivo.

I mondiali FIFA 2026 stanno confermando un fenomeno che va ben oltre l’aspetto sportivo: il calcio continua a essere un potente motore di consumo per il settore della ristorazione. Anche senza la Nazionale italiana tra le protagoniste del torneo, milioni di appassionati seguono le partite, trasformando ogni match in un’occasione di socialità, convivialità e spesa per cibo e bevande. A fotografare questa tendenza è l’ultima indagine sul sentiment della ristorazione realizzata da Circana, società specializzata nell’analisi dei consumi, che evidenzia come gli eventi legati alla Coppa del mondo stiano alimentando la domanda di delivery, takeaway e consumi fuori casa, con una forte spinta soprattutto da parte delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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