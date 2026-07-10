Abbiamo testato un gilet refrigerante pensato per i Mondiali 2026, basato sul sistema Climacool di Adidas. Il kit comprende un gilet con celle riempite di gel e copri scarpini progettati per raffreddare. Durante le prove, il gilet ha mostrato una riduzione percepita della temperatura corporea, mentre i copri scarpini hanno contribuito a mantenere il fresco. Non sono stati riscontrati malfunzionamenti o problemi tecnici durante l’uso.

Abbiamo provato il kit di refrigeramento pensato da Adidas contro il caldo estremo basato sul sistema Climacool. La dotazione si compone di un particolare gilet fatto di piccole celle a loro volta riempite di gel e di copri scarpini pensati appositamente per mantenere la temperatura. Vi spieghiamo come funzionano. e li proviamo!. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Mondiali 2026, gilet refrigeranti contro il caldo: funzionano davvero?

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Con il caldo estremo atteso ai Mondiali 2026, adidas lancia una rivoluzione per le prestazioni in ca

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