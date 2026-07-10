Mondiale 2026 | le partite del 10 luglio

Il 10 luglio si disputano le partite dei quarti di finale del Mondiale 2026, con una sfida tra Spagna e Belgio. Dopo la partita a Foxborough che ha qualificato la Francia, il torneo prosegue con un incrocio inedito tra queste due nazionali. La giornata prevede una partita al giorno, con il programma ancora da definire nel dettaglio.

Il calendario dei quarti di finale procede una sfida al giorno, e dopo la notte di Foxborough che ha consegnato ai quarti la Francia, tocca ora a un incrocio inedito nella storia dei Mondiali: Spagna contro Belgio. Los Angeles Stadium diventa il teatro di un pomeriggio-sera che vale un posto tra le prime quattro del pianeta, in un torneo che si conferma ricco di colpi di scena dentro e fuori dal campo. Spagna-Belgio. Le Furie Rosse arrivano a questo appuntamento da vere e proprie favorite del torneo. Campioni d’Europa in carica e già capaci di alzare la Coppa del Mondo nel 2010, gli spagnoli sono al sedicesimo Mondiale della loro storia e hanno eliminato agli ottavi il Portogallo di Cristiano Ronaldo con un 1-0 firmato al 91? da Merino, entrato dalla panchina nel momento decisivo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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