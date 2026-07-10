Gli infermieri italiani rientrati dalla missione in Venezuela dopo aver assistito le vittime del terremoto. Durante l’intervento, la popolazione locale li ha salutati con applausi e gesti di riconoscenza, arrivando anche a baciarli le mani. La missione si è conclusa dopo diversi giorni di attività umanitaria, con i professionisti che hanno fornito assistenza sanitaria in zone colpite dalla calamità naturale.

Pistoia, 10 luglio 2026 – “Le persone venivano a baciarci le mani per ringraziarci e ci hanno applauditi dal primo all’ultimo giorno”. La gratitudine della gente è stato il premio più grande per i due infermieri Andrea Benassai e Fabio Zanieri, entrambi del sistema 118 di Pistoia, che hanno fatto parte del gruppo di sanitari selezionato dalla Cross di Pistoia che ha partecipato alla spedizione in Venezuela promossa dal dipartimento nazionale di protezione civile per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Dopo aver operato con grande impegno e professionalità per dieci giorni in Venezuela, mentre ancora ogni tanto si sentivano le scosse di assestamento del terremoto, i due infermieri pistoiesi sono tornati lunedì scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Missione in Venezuela per il terremoto, rientrati gli infermieri. “La gente ci applaudiva”

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