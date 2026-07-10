Milinkovic-Savic via dal Napoli per 18 milioni | la destinazione

Da calciomercato.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milinkovic-Savic lascia il Napoli per 18 milioni di euro. L’estremo difensore serbo potrebbe andare via dopo un solo anno in azzurro. La società ha bisogno di vendere diversi giocatori, molti dei quali non rientrano nel nuovo progetto tecnico. La destinazione del calciatore non è ancora ufficiale, ma le trattative sono in corso. La cessione rientra nelle operazioni di mercato per alleggerire la rosa e fare spazio alle nuove scelte del club.

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L’estremo difensore serbo potrebbe dire addio alla compagine azzurra dopo appena un anno: ecco le ultime.  Il Napoli ha bisogno di vendere e sono tantissimi i calciatori sul piede di partenza, che non rientrano nei piani del nuovo allenatore Max Allegri. Tra questi figura anche Vanja Milinkovic-Savic, arrivato appena un anno fa e ora pronto a salutare la compagnia: nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato anche alla Juventus, ma ora spunta una destinazione a sorpresa. De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui l’ Hull City avrebbe già mosso passi concreti per l’acquisto dell’ex Torino visto che l’allenatore Sergej Jakirovic stravede per lui: il Napoli valuta Milinkovic-Savic circa 18 milioni di euro e non vuole concedere sconti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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