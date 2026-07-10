Si indaga per incendio doloso dopo il rogo in un magazzino a Milano. Un magazziniere ha riferito che un collega ha caricato un pacco sul camion, poi si è voltato e la scatola è esplosa, facendo divampare rapidamente il fuoco fino al soffitto. Nel frattempo, alcuni studenti fuorisede hanno lasciato le zone circostanti, segnalando un odore insopportabile che si è diffuso nell’area.

«Un mio collega ha caricato un pacco sul camion. Poi si è girato e, dopo pochissimi secondi, la scatola è esplosa. Il fuoco in un attimo è salito fino al soffitto». Sono da poco passate le 19.10 di mercoledì quando Sonny Salac — 41 anni, filippino, capo magazzino della Bartolini di via Don Minzoni — corre in ufficio a prendere un estintore per provare a spegnere l’incendio che in qualche attimo ha già avvolto un container rosso dell’azienda di logistica, pronto per partire per Torino. Quindi il tetto in acciaio, alcuni pallet, i macchinari da lavoro, le gomme e le componenti elettriche dei mezzi oltre ai pacchi con il loro contenuto ignoto. Dal deposito si sentono anche più esplosioni. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, rogo Brt: si indaga per incendio doloso. Il magazziniere: «Dicevo: via tutti». Gli studenti fuorisede si trasferiscono: «Odore insopportabile»

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