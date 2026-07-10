A Milano, i rider durante le ore più calde della giornata sono spesso rallentati o fermi, in risposta alle alte temperature. La situazione si verifica da settimane e riguarda principalmente i servizi di consegna a causa delle condizioni climatiche estreme. La questione riguarda anche le tutele economiche per i lavoratori coinvolti, che chiedono misure di supporto specifiche. Le temperature elevate influenzano direttamente le modalità di lavoro e i tempi di consegna.

Milano – A Milano si boccheggia (da settimane) e il mondo del lavoro è alle prese con temperature doventi e continuative che comportano un adeguamento delle attività e dei servizi a un clima rovente. Negli scorsi giorni il Comune di Milano ha varato un’ordinanza sindacale che richiede alle principali piattaforme di food delivery di ridurre o sospendere l'assegnazione degli ordini ai rider attivi nelle ore più calde del giorno (12.30-16 ). Un provvedimento che non è sufficiente secondo i sindacati. Per questo motivo la Nidil Cgil oggi alle 18 è scattato un presidio in Piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione Centrale, per sostenere la causa dei rider. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, rider “rallentati” o fermi nelle ore più calde? “Giusto, ma servono anche tutele economiche”

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Caporalato sui rider, controllo giudiziario per Deliveroo - Agorà 27/02/2026

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