Milan sicuro di non voler concedere un' ultima chance a Leao? Quest' anno c' è un assetto tattico che

Il Milan sembra deciso a non offrire un'ultima opportunità a Leao, con l’obiettivo di cambiare assetto tattico. Quest’anno, la squadra ha adottato una strategia diversa, che potrebbe portare alla separazione definitiva con l’attaccante. La decisione si basa su valutazioni tecniche e sul percorso intrapreso dalla società, che sembra orientata a considerare alternative rispetto alla permanenza del giocatore. La situazione attuale suggerisce che il rapporto tra le parti potrebbe essere prossimo alla conclusione.

Partiamo dalla fine. Cioè dalla sensazione, anche di più, che l’avventura di Leao al Milan stia per concludersi. Con buone, addirittura ottime, ragioni da parte del club. Troppe le occasioni sprecate, troppi i capricci, troppo quel suo continuo ondeggiare tra promesse di riscatto e nuove delusioni. Il calcio d’altronde è materia solo in parte misteriosa. L’applicazione, la forza di volontà, il carattere, fanno parte infatti delle qualità essenziali per riuscire ad essere protagonisti. Messi è Messi perché, come viene raccontato, non solo è un calciatore di qualità nettamente superiori, ma anche per la sua applicazione feroce nel quotidiano. Cristiano Ronaldo, a 41 anni, è ancora capace di prendersi la scena non solo per le sue doti naturali, ma per aver trasformato - in oltre 20 anni di carriera - ogni allenamento in un test personale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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