La Francia si è qualificata per le semifinali del Mondiale 2026 dopo aver battuto il Marocco 2-0 nei quarti di finale. Rabiot ha avuto una prestazione significativa durante la partita. La squadra è ancora in corsa per il titolo e al momento è la prima a passare alla fase successiva del torneo.

Si sta ancora giocando il Mondiale 2026 e la Francia è tra le favorite per la vittoria finale, nonché la prima qualificata per le semifinali avendo battuto ieri sera ai quarti di finale il Marocco per 2-0. promowebapp La squadra gioca con un assetto molto offensivo, ma fa pieno affidamento su Rabiot e Manu Koné per fare da filtro a centrocampo e cercare di limitare i pericoli verso la porta difesa da Mike Maignan. Il mediano del Milan ha giocato benissimo anche contro il Marocco in un ruolo diverso da quello visto nella stagione rossonera con Allegri: il francese era una mezzala di inserimento, mentre con la Francia svolge un ruolo molto più difensivo, in quello che potrebbe essere il suo ruolo anche con il Diavolo di Ruben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Rabiot brilla con la Francia: ruolo perfetto anche per Amorim. Ora non si può vendere

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