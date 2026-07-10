Il presidente del club ha dichiarato di essere l’unico a decidere sui trasferimenti di mercato, affermando di essere lui a dare il via libera. Le sue parole sono arrivate nelle ultime ore, creando discussione tra tifosi e addetti ai lavori. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o decisioni prese, ma si è sottolineato che lui ha l’ultima parola sulle operazioni di mercato.

Nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni destinate a far discutere e a chiarire, una volta per tutte, i pesi e gli equilibri all'interno del club di Via Aldo Rossi. Gerry Cardinale, fondatore e managing partner del fondo RedBird, nonché proprietario del Milan, ha rilasciato un'importante intervista ai microfoni di Calcio e Finanza. L'imprenditore statunitense ha voluto spiegare nel dettaglio come funziona la gerarchia decisionale ed economica del club, delineando una linea di comando chiarissima: all'interno di 'Casa Milan' la posizione di vertice è occupata unicamente da lui, e qualsiasi operazione finanziaria o di mercato deve necessariamente passare dal suo benestare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale torna a parlare e detta le regole: "Mercato? Sono l'unico a dare il via libera"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MILAN, CARDINALE NON PUÒ FARE IRONIA SULL'INTER

Notizie e thread social correlati

Cardinale detta le regole del mercato: la sua idea sui giocatori più rappresentativiIl Milan ha completato la riorganizzazione societaria e ora si concentra sul mercato estivo.

Milan, Amorim detta le regole di mercato e suggerisce Trincão. Ecco quanto costaIl nuovo allenatore del Milan sta analizzando la rosa della squadra per la prossima stagione, valutando chi mantenere e chi cedere durante il mercato...

Temi più discussi: Cardinale 2.0: adesso il centro del potere è Casa Milan e Milanello; Cardinale: Riportiamo il Milan al glorioso passato, voglio un calcio offensivo; Cardinale: Basta giocare per non perdere, Milan attacca, eccita e torna grande!; Amorim scopre il Milan: la visita a Milanello, la passeggiata con Cardinale e i trofei...

Nel corso della giornata di mercoledì 1 luglio ci sarà una videocall tra Gerry #Cardinale e Mattia #Liberali. Il presidente del #Milan entra in scena e prova a convincere il ragazzo a tornare in rossonero. Il Como è molto avanti ma non ha ancora chiuso al 100%. x.com

Milan, Cardinale fa chiarezza sui compiti e il ruolo di Calvelli: Io approvo ogni centesimoGerry Cardinale si è (finalmente) preso il Milan ed è sceso in campo in prima persona per definire le gerarchie societarie dei rossoneri. Il fondatore di RedBird ha contattato direttamente la redazion ... msn.com

[Romano] Rúben Amorim è pronto: vuole il Milan, ha già accordato tutti i termini ed è in attesa della decisione finale di Gerry Cardinale. Matthias Jaissle rimane l'altro candidato, ma l'Al Ahli non lo lascia andare facilmente. Oliver Glasner è fuori dalla corsa a pa reddit

Cardinale 2.0: adesso il centro del potere è Casa Milan e MilanelloIl numero uno di RedBird è sempre più presente in città e ha modificato anche le abitudini: incontri e riunioni non sono più in hotel, ma nei luoghi dove si respira Milan. Una gestione... molto italia ... msn.com