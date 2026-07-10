Milan Cardinale torna a parlare e detta le regole | Mercato? Sono l' unico a dare il via libera

Da pianetamilan.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del club ha dichiarato di essere l’unico a decidere sui trasferimenti di mercato, affermando di essere lui a dare il via libera. Le sue parole sono arrivate nelle ultime ore, creando discussione tra tifosi e addetti ai lavori. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o decisioni prese, ma si è sottolineato che lui ha l’ultima parola sulle operazioni di mercato.

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Nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni destinate a far discutere e a chiarire, una volta per tutte, i pesi e gli equilibri all'interno del club di Via Aldo Rossi. Gerry Cardinale, fondatore e managing partner del fondo RedBird, nonché proprietario del Milan, ha rilasciato un'importante intervista ai microfoni di Calcio e Finanza. L'imprenditore statunitense ha voluto spiegare nel dettaglio come funziona la gerarchia decisionale ed economica del club, delineando una linea di comando chiarissima: all'interno di 'Casa Milan' la posizione di vertice è occupata unicamente da lui, e qualsiasi operazione finanziaria o di mercato deve necessariamente passare dal suo benestare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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