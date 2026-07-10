Michele Mari vincitore del Premio Strega | Mi sono sentito manipolato Murgia? Il mio era un discorso sulla reazione alle nostre frustrazioni e insoddisfazioni
Michele Mari, vincitore del Premio Strega, ha dichiarato di essersi sentito manipolato durante la cerimonia. Ha spiegato che il suo intervento riguardava le reazioni alle frustrazioni e insoddisfazioni, e non aveva intenzione di coinvolgere la collega. Mari, scrittore milanese nato nel 1955, ha evitato per decenni i meccanismi dei premi letterari, sostenendo che non fossero adatti a lui.
Michele Mari, scrittore milanese e solitario, classe 1955, ha schivato per quasi cinquant’anni i meccanismi dei premi letterari («non fanno per me», ripeteva). Poi il salto, con la candidatura — e la vittoria — allo Strega 2026 per il suo «I convitati di pietra» (Einaudi), storia di un gruppo di ragazzi del Liceo Berchet di Milano (dove Mari si è diplomato) che siglano un macabro patto: versare una quota in denaro per ogni anno che passa, accumulando nel tempo una fortuna da spartirsi fra gli ultimi tre ex alunni sopravvissuti. Mari li segue dal 1975 al 2050, in un’epopea distopica raccontata con stile colto ma pragmatico, che non fa sconti alle emozioni. 🔗 Leggi su Corriere.it
Michele Mari è il vincitore del Premio Strega 2026
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