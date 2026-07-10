Michele Mari vincitore del Premio Strega | Mi sono sentito manipolato Murgia? Il mio era un discorso sulla reazione alle nostre frustrazioni e insoddisfazioni

Notizia in breve

Michele Mari, vincitore del Premio Strega, ha dichiarato di essersi sentito manipolato durante la cerimonia. Ha spiegato che il suo intervento riguardava le reazioni alle frustrazioni e insoddisfazioni, e non aveva intenzione di coinvolgere la collega. Mari, scrittore milanese nato nel 1955, ha evitato per decenni i meccanismi dei premi letterari, sostenendo che non fossero adatti a lui.