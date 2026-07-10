La Commissione europea ha accusato Meta di aver creato dipendenza sulle sue piattaforme, in violazione del Digital Services Act. Secondo l’autorità, l’azienda non avrebbe adottato sufficienti misure per limitare i rischi, in particolare per bambini e utenti vulnerabili, legati a funzionalità progettate per incentivarne l’uso prolungato. Le accuse si concentrano sulla mancanza di interventi adeguati per ridurre i rischi di dipendenza e proteggere gli utenti più fragili.

B ruxelles, 10 lug. (askanews) – La Commissione europea ha accusato Meta di “creare dipendenza” con violazioni delle regole del Digital Services Act. Il colosso tecnologico statunitense non avrebbe fatto nulla per limitare i rischi che le piattaforme comportano per gli utenti, in particolare per i bambini e gli adulti vulnerabili, a causa di funzionalità progettate per incentivarli a rimanere su Facebook e Instagram. Leggi anche › Dipendenza da smartphone: che fare? La Commissione Ue accusa Meta, con Instagram e Facebook, di “creare dipendenza”. E quanto è emerso dai risultati preliminari di una indagine che ha esaminato pratiche com e lo scorrimento infinito (scroll), l’autoplay, le notifiche in push e le raccomandazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Meta non avrebbe fatto abbastanza per limitare i rischi che le piattaforme comportano per gli utenti, in particolare per i bambini e gli adulti vulnerabili, a causa di funzionalità progettate proprio per incentivarli a rimanere sulle piattaforme

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