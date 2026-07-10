Meta non avrebbe fatto abbastanza per limitare i rischi che le piattaforme comportano per gli utenti in particolare per i bambini e gli adulti vulnerabili a causa di funzionalità progettate proprio per incentivarli a rimanere sulle piattaforme
La Commissione europea ha accusato Meta di aver creato dipendenza sulle sue piattaforme, in violazione del Digital Services Act. Secondo l’autorità, l’azienda non avrebbe adottato sufficienti misure per limitare i rischi, in particolare per bambini e utenti vulnerabili, legati a funzionalità progettate per incentivarne l’uso prolungato. Le accuse si concentrano sulla mancanza di interventi adeguati per ridurre i rischi di dipendenza e proteggere gli utenti più fragili.
B ruxelles, 10 lug. (askanews) – La Commissione europea ha accusato Meta di “creare dipendenza” con violazioni delle regole del Digital Services Act. Il colosso tecnologico statunitense non avrebbe fatto nulla per limitare i rischi che le piattaforme comportano per gli utenti, in particolare per i bambini e gli adulti vulnerabili, a causa di funzionalità progettate per incentivarli a rimanere su Facebook e Instagram. Leggi anche › Dipendenza da smartphone: che fare? La Commissione Ue accusa Meta, con Instagram e Facebook, di “creare dipendenza”. E quanto è emerso dai risultati preliminari di una indagine che ha esaminato pratiche com e lo scorrimento infinito (scroll), l’autoplay, le notifiche in push e le raccomandazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Dating 2026: ecco le 5 piattaforme che dominano gli incontri online
Leggi anche: Jovanotti è tra gli autori della canzone "Hit Parade", dal 19 giugno in radio e sulle piattaforme streaming
Argomenti più discussi: Perché la voce di un cloud Meta fa crollare i neocloud; Meta sfida OpenAI: il modello Watermelon raggiunge i benchmark di GPT-5.5; Meta sta lavorando a degli occhiali con intelligenza artificiale che vedono e ascoltano tutto; Meta ha fatto raccolta dati su minori di 13 anni: maxi causa negli Usa, quattro Stati chiedono 1.400 miliardi di dollari.
Per Bruxelles, Meta non avrebbe valutato adeguatamente i rischi delle sue piattaforme, soprattutto per minori e utenti vulnerabili. Nel mirino scroll infinito, autoplay e algoritmi di raccomandazione facebook
? Nessun riscatto, il parere dei tifosi: Obrador era da tenere Oltre la metà dei lettori di #ToroNews non ha avuto dubbi: il 55% avrebbe riscattato almeno #Obrador #Torino #TorinoFc https://t.co/2zvcQ9b3d6 x.com