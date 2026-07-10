Mbappé come Messi e la Francia decolla

La Francia ha battuto il Marocco per 2-0 in una partita valida per le qualificazioni. La formazione francese ha schierato un 4-2-3-1, con Maignan tra i pali e difensori come Koundé, Upamecano, Saliba e Digne. A centrocampo, Koné e Rabiot sono stati titolari, mentre Dembélé ha agito sulla trequarti. Gusto è entrato al 42’ al posto di Koundé, e Zaire-Emery è subentrato a Koné al 26’ dello stesso secondo tempo.

FRANCIA 2 MAROCCO 0 FRANCIA (4-2-3-1): Maignan 6; Koundé 6 (42‘st Gusto sv), Upamecano 6, Saliba 6, Digne 6.5; Koné 6.5 (26‘st Zaire-Emery 6), Rabiot 6; Dembélé 6.5, Olise 6, Doué 5.5 (33‘st Barcola 6); Mbappé 7 (33‘st Mateta 5.5) All. Deschamps 6. MAROCCO (4-2-3-1): Bono 7; Hakimi 6, Diop 5.5, Mazraoui 5, Salah-Eddine 5.5 (29‘st El Ouahdi 6); Bouaddi 6 (17‘st Amrabat 6), El-Ayanoui 5.5; Talbi 5.5 (40‘st Sbai sv), Ounahi 6, El Khannouss 5.5 (17‘st Rahimi 6); Brahim Diaz 5.5 (29‘st Yassine 6). Allenatore: Ouahbi 6. Arbitro: Tello (Arg) 6. Reti: 15‘ st Mbappé, 21‘ st Dembélé. Note: al 28‘pt Bono para un rigore a Mbappé. Ammoniti: Diop. Angoli: 5-5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Mbappé Bowed to Messi

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